В Дагестане задержали банду похитителей людей

Следователи указали, что в отношении жертвы применялись насилие и угрозы. Похитители требовали более 6 миллионов рублей. После того, как они получили согласие на передачу денег, потерпевшего отпустили. В Следственном комитете РФ ранее сообщали, что шестеро подозреваемых были задержаны после обысков в Москве и Махачкале.