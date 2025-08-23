В Дагестане задержали банду похитителей людей

Почти на два месяца арестованы шестеро уроженцев Дагестана, которых подозревают в похищении человека. Злоумышленники путем угроз и физического насилия вымогали у жертвы более 6 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 октября 2025 года включительно», — говорится в официальном сообщении.
Подозреваемым вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ — похищение человека и вымогательство. Согласно материалам следствия, мужчины объединились в преступную группу в июне текущего года. После чего похитили потерпевшего и отвезли в Хасавюртовский район.
Следователи указали, что в отношении жертвы применялись насилие и угрозы. Похитители требовали более 6 миллионов рублей. После того, как они получили согласие на передачу денег, потерпевшего отпустили. В Следственном комитете РФ ранее сообщали, что шестеро подозреваемых были задержаны после обысков в Москве и Махачкале.
