Акцию «Свеча памяти» провели у памятника Освободителям Кишинева

Активисты провели акцию «Свеча памяти» у памятника Освободителям Кишинева в Молдове. Она приурочена к 81-летию избавления республики от фашизма.

Акцию провели в Молдове.

«Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну. Хотим из поколения в поколение передавать рассказы ветеранов», — ответили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа».

«Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну. Хотим из поколения в поколение передавать рассказы ветеранов», — ответили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОни поднимали знамя Победы: сколько в России осталось тех, кто спас мир от нацистов.

24 августа от памятника стартует Марш Освобождения. В минувшем году он собрал тысячи участников, проследовавших единой колонной к мемориалу «Вечность». Там же будут возложены цветы к Вечному огню и могилам павших в 1944 году красноармейцев.