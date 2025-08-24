Акцию «Свеча памяти» провели у памятника Освободителям Кишинева

Акцию провели в Молдове.
Активисты провели акцию «Свеча памяти» у памятника Освободителям Кишинева в Молдове. Она приурочена к 81-летию избавления республики от фашизма.
«Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну. Хотим из поколения в поколение передавать рассказы ветеранов», — ответили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа».
24 августа от памятника стартует Марш Освобождения. В минувшем году он собрал тысячи участников, проследовавших единой колонной к мемориалу «Вечность». Там же будут возложены цветы к Вечному огню и могилам павших в 1944 году красноармейцев.