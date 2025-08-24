Newsweek: США перебросили в Гренландию самолет «Судного дня»

По данным издания, самолет был замечен во время необычного полета вблизи Гренландии. ВМС США подтвердили его размещение на базе Питуффик для плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах. Журнал отметил, что переброска произошла после заявлений президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подлодок в «соответствующих регионах» на фоне резкой риторики Дмитрия Медведева в соцсетях.