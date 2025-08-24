Newsweek: США перебросили в Гренландию самолет «Судного дня»

США перебросили самолет «Судного дня» на базу в Гренландии (архивное фото).
США разместили самолет E-6B Mercury, известный как самолет «Судного дня», на военной базе в Гренландии. Воздушный командный пункт способен поддерживать связь с атомными подводными лодками. Об этом сообщил журнал Newsweek.
«Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», — пишет Newsweek со ссылкой представителя подводных сил США командующего Джейсона Фишера.
По данным издания, самолет был замечен во время необычного полета вблизи Гренландии. ВМС США подтвердили его размещение на базе Питуффик для плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах. Журнал отметил, что переброска произошла после заявлений президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подлодок в «соответствующих регионах» на фоне резкой риторики Дмитрия Медведева в соцсетях.
Ранее США уже усиливали военное присутствие вблизи российских границ, разместив стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии и вернув ядерное оружие на авиабазу в Великобритании впервые за 17 лет. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием активности НАТО у своих рубежей и выступала против дальнейшей милитаризации Европы.