Спасатель Семёнов: При попытке спасти Наговицину произошло крушение вертолёта

Он подчеркнул, что инцидент произошёл на высоте 4900 метров, когда вертолёт совершил жёсткую посадку, вызванную неблагоприятными погодными условиями и состоянием снежного покрова.
Руководитель спасательной группы рассказал, что все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на это, спасателям удалось оказать помощь в спуске двум альпинистам из группы, в составе которой находилась и Наговицина. Семёнов уточнил, что во время спуска с пика Победы Наговицина и её напарник столкнулись с трудностями в наиболее опасной зоне. Напарнику удалось помочь девушке добраться лишь до крупного камня, известного среди альпинистов как «Птица».
Напомним, 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в результате неудачного спуска. На протяжении более чем недели она оставалась на высоте 7000 метров, дожидаясь спасателей. Альпинистка заплатила более 400 тысяч рублей за тур на вершину, однако гид, сопровождавший группу, не имел достаточного опыта. Поисково-спасательные работы не принесли результата.