Глава спасательной экспедиции рассказал о падении вертолета при поисках альпинистки в Киргизии

Осуществить задуманное помешали погодные условия.
Вертолет Ми-8, вызванный для помощи с эвакуацией пермской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии, потерпел крушение. Об этом рассказал глава первой организованной спасательной экспедиции Александр Семенов.
«При попытке приземления на высоте примерно 4,9 тысячи метров из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку. Проще говоря, мы упали», — сообщил Семенов в интервью «Известиям».
Собеседник издания подчеркнул, что все пассажиры рухнувшего борта получили травмы. Но несмотря на это, им удалось оказать помощь двум альпинистам из той же группы, в составе которой находилась Наговицына. По его словам, пермячка получила перелом голеностопного сустава в результате срыва на сложном участке маршрута под названием «Нож» — это острый гребень, падение с которого сопряжено с риском сорваться с двухкилометровой высоты. Напарник Наговицыны по имени Роман доставил ее к крупному камню, известному как «Птица», где они ожидали прибытия спасателей.
URA.RU ранее сообщало, что спасательная операция по эвакуации Наговицыной, которая застряла в горах Тянь-Шаня, была завершена. Женщина, вероятно, уже мертва, отмечают эксперты — человек не может находиться 12 дней в условиях мороза, разреженного воздуха и отсутствия еды. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе. Проведение здесь спасательных операций сопряжено с условиями суровой погоды и сложным рельефом.