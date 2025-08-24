Глава спасательной экспедиции рассказал о падении вертолета при поисках альпинистки в Киргизии

Собеседник издания подчеркнул, что все пассажиры рухнувшего борта получили травмы. Но несмотря на это, им удалось оказать помощь двум альпинистам из той же группы, в составе которой находилась Наговицына. По его словам, пермячка получила перелом голеностопного сустава в результате срыва на сложном участке маршрута под названием «Нож» — это острый гребень, падение с которого сопряжено с риском сорваться с двухкилометровой высоты. Напарник Наговицыны по имени Роман доставил ее к крупному камню, известному как «Птица», где они ожидали прибытия спасателей.