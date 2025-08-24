Германия разморозит выдачу гуманитарных виз россиянам

Ранее Германия отмечала значительный рост числа выданных россиянам шенгенских виз в первой половине 2025 года, при этом основное увеличение касалось туристических разрешений, а количество гуманитарных, рабочих и студенческих виз существенно сокращалось. Приостановка выдачи гуманитарных виз летом 2025 года была связана с политикой новой коалиции по ограничению приема иностранцев, но теперь власти ФРГ решили ослабить эти меры.