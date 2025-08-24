Германия разморозит выдачу гуманитарных виз россиянам

Идею разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам подтвердили в МИД Германии.
Германия возобновит выдачу гуманитарных виз гражданам России и Беларуси после приостановки этой процедуры летом 2025 года. Об этом сообщил депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
«Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — отметил Лагодинский в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).
Информацию о снятии ограничений подтвердили в министерстве иностранных дел Германии, пишет Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом). Как сообщается, правительство Германии заявило о намерении отменить существующие ограничения на предоставление гуманитарных виз гражданам иностранных государств, которые были введены в июле 2025 года.
Ранее Германия отмечала значительный рост числа выданных россиянам шенгенских виз в первой половине 2025 года, при этом основное увеличение касалось туристических разрешений, а количество гуманитарных, рабочих и студенческих виз существенно сокращалось. Приостановка выдачи гуманитарных виз летом 2025 года была связана с политикой новой коалиции по ограничению приема иностранцев, но теперь власти ФРГ решили ослабить эти меры.
