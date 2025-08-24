Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ над 12 регионами России

Дежурные подразделения ПВО России вечером 23 августа сбили 57 украинских беспилотников над 12 регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

БПЛА атаковали Россию.

Дежурные подразделения ПВО России вечером 23 августа сбили 57 украинских беспилотников над 12 регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«23 августа текущего года в период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства, слова приводит РИА Новости. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись Брянская, Калужская, Смоленская, Курская, Ленинградская, Тверская, Новгородская, Орловская, Тамбовская области, Московский регион, Республика Чувашия, а также акватория Черного моря.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСилы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два часа.

Оперативные подразделения ПВО отработали по всем целям и предотвратили разрушения на территории регионов. Информация о пострадавших и ущербе не приводится.

23 августа в 12 аэропортах различных городов России были введены ограничения на прибытие и вылет воздушных судов. Помимо этого, над рядом населенных пунктов были зафиксированы и ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Актуальная информация о событиях публикуется в режиме онлайн на портале URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше