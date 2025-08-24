WSJ: Пентагон уже несколько месяцев не разрешает ВСУ бить вглубь России ракетами

Пентагон наложил запрет на удары Украины по России с использованием дальнобойных ракет.
Пентагон на протяжении нескольких месяцев запрещает Украине использовать американские тактические ракеты большой дальности ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщает агентство The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.
«Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Тем самым он останавливает Киев от использования мощного оружия в противостоянии с Москвой», — пишет издание.
WSJ уточняет, что с конца весны у Украины нет разрешения наносить удары по объектам на территории России с использованием американских ракет ATACMS. Такое ограничение связано с процедурой одобрения на высшем уровне. По словам двух официальных лиц, по крайней мере в одном случае Украина пыталась использовать ATACMS против цели на территории России, но получила отказ.
В мае Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты сняли ограничения, ранее наложенные на дальность использования вооружений, поставляемых Украине. Ранее варианты нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу обсуждали президент США Дональд Трамп с главой Украины Владимиром Зеленским.