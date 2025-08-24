WSJ: Пентагон уже несколько месяцев не разрешает ВСУ бить вглубь России ракетами

WSJ уточняет, что с конца весны у Украины нет разрешения наносить удары по объектам на территории России с использованием американских ракет ATACMS. Такое ограничение связано с процедурой одобрения на высшем уровне. По словам двух официальных лиц, по крайней мере в одном случае Украина пыталась использовать ATACMS против цели на территории России, но получила отказ.