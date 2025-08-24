Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО вечером сбили 57 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

— С 17:00 до 23:30 по московскому времени средствами ПВО было перехвачено и ликвидировано 57 беспилотников ВСУ над Новгородской, Курской, Тверской, Тамбовской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ленинградской, Орловской областями, Московским регионом, Чувашией и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В этот же день два окна выбило при нейтрализации украинского БПЛА в ЖК «Огни Залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. По его словам, конструкции дома не пострадали.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности.

Также он призвал жителей региона избегать нахождения вблизи промышленных зон и предприятий и посещения общественных мест.

