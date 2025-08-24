Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью сбили 21 БПЛА

В Брянской области силами подразделений ПВО был уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

ПВО уничтожила 21 БПЛА над Брянской областью.

В Брянской области силами подразделений ПВО был уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня силами подразделений ПВО Министерства обороны Российской Федерации над территорией Брянской области уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, в ночь на 22 августа, в Брянской области уже фиксировалась массированная атака беспилотников: тогда был сбит 21 украинский дрон, а в Унечском районе после обстрела с применением БПЛА и реактивных снарядов произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше