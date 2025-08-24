Над Брянской областью сбили 21 БПЛА

ПВО уничтожила 21 БПЛА над Брянской областью.
В Брянской области силами подразделений ПВО был уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня силами подразделений ПВО Министерства обороны Российской Федерации над территорией Брянской области уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, в ночь на 22 августа, в Брянской области уже фиксировалась массированная атака беспилотников: тогда был сбит 21 украинский дрон, а в Унечском районе после обстрела с применением БПЛА и реактивных снарядов произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.