В блоге Маркаряна появилось сообщение от его лица после задержания в Подмосковье

В Telegram-канале блогера Арсена Маркаряна было опубликовано сообщение от первого лица после того, как его задержали в подмосковной Кубинке. В нем он оправдывается и отрицает свою вину во вменяемом ему правоохранителями преступлении.
— Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти, — сказано в сообщении.
Также от лица Маркаряна утверждается, что он всегда любил РФ и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны тысячи людей.
Сразу после этого в блоге было размещено смонтированное видео, на котором Маркарян «из камеры» приглашает на слет своих подписчиков, не называя конкретной даты, но заявляя, что встреча обязательно состоится.
О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. По информации МВД, он прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.