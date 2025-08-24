Ричмонд
Десять женщин пропали при восхождении на вулкан на Курилах

На Курильских островах при восхождении на вулкан Баранского пропало более 10 туристов.

На Курильских островах при восхождении на вулкан Баранского пропало более 10 туристов. В настоящее время проходит поисковая операция, сообщил в своем телеграм-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Туристическая группа из 11 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — рассказал он.

По данным местных телеграм-каналов, в группе туристов было 10 женщин и один мужчина. По данным главы округа, в данный момент поисками пропавших занимаются 6 человек.

Истомин заявил, что держит ситуацию на контроле. Ранее «МК» писал, что тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении на пик Победы в Кыргызстане, останется на высоте до весны 2026 года.

