Десять женщин пропали при восхождении на вулкан на Курилах

На Курильских островах при восхождении на вулкан Баранского пропало более 10 туристов. В настоящее время проходит поисковая операция, сообщил в своем телеграм-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
«Туристическая группа из 11 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — рассказал он.
По данным местных телеграм-каналов, в группе туристов было 10 женщин и один мужчина. По данным главы округа, в данный момент поисками пропавших занимаются 6 человек.
Истомин заявил, что держит ситуацию на контроле. Ранее «МК» писал, что тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении на пик Победы в Кыргызстане, останется на высоте до весны 2026 года.
