Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 75 городах Сербии прошли акции в поддержку правительства Вучича

Граждане Сербии минувшим вечером вышли на мирные акции в 75 городах страны, чтобы поддержать действующие власти и выступить против блокировок студентами и оппозиций доступа к объектам инфраструктуры. Об этом сообщили местные журналисты.

На сербских улицах сейчас неспокойно.

Граждане Сербии минувшим вечером вышли на мирные акции в 75 городах страны, чтобы поддержать действующие власти и выступить против блокировок студентами и оппозиций доступа к объектам инфраструктуры. Об этом сообщили местные журналисты.

«Люди, которые, как они заявляют, выступают против блокировок студентов и оппозиции, собрались сегодня вечером в 18:30 (19:30 мск). Собрания граждан проходят в 75 городах страны», — передает Радио и телевидение Сербии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУлицы Сербии превратились в поле боя: протестующие против полиции.

Поводом для эскалации внутренней напряженности стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек. После этого инцидента студенты и оппозиционные силы начали массовые акции протесты.

На прошлой неделе ситуация обострилась: участники акций стали чаще вступать в противостояние с полицией и блокировать дороги, особенно в вечернее и ночное время.

Позже протесты переросли в разрушение партийных офисов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанным в Белграде не видать помилования. Он также обвинил манифестантов в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, в уличных столкновениях пострадали шесть правоохранителей, отмечет телеканал 360.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше