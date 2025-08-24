В 75 городах Сербии прошли акции в поддержку правительства Вучича

Позже протесты переросли в разрушение партийных офисов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанным в Белграде не видать помилования. Он также обвинил манифестантов в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, в уличных столкновениях пострадали шесть правоохранителей, отмечет телеканал 360.