Депутат Даниелян: В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для РФ

Сотни армянских грузовиков, перевозивших сельскохозяйственную продукцию в Россию через Грузию, вынуждены вернуться в Армению. Причины возврата остаются неизвестны, как и то, какие именно власти принимают решение о развороте фур. Об этом в Facebook* сообщил армянский оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

Источник: Life.ru

По его данным, грузовики, перевозившие сливы, персики и виноград, возвращаются из пункта пропуска «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Перевозчики не получают внятных объяснений, им лишь сообщают о неких проблемах с фитосанитарным контролем. Депутат подчеркнул, что подобные задержки приводят к значительным убыткам для армянских аграриев.

«Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы», — продолжил чиновник.

При этом Даниелян не уточнил, какие именно причины лежат в основе возврата фур, и не указал, связаны ли задержки с нарушениями таможенных или пограничных правил.

Напомним, утром 22 августа на сутки был приостановлен транзит газа из России в Армению через территорию Грузии. Причиной тому послужили аварийно-восстановительные работы на газопроводе Красный мост — Севкар — Берд.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.