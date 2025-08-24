Депутат Даниелян: В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для РФ

По его данным, грузовики, перевозившие сливы, персики и виноград, возвращаются из пункта пропуска «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Перевозчики не получают внятных объяснений, им лишь сообщают о неких проблемах с фитосанитарным контролем. Депутат подчеркнул, что подобные задержки приводят к значительным убыткам для армянских аграриев.