Депутат Даниелян: В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для РФ

По его данным, грузовики, перевозившие сливы, персики и виноград, возвращаются из пункта пропуска «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Перевозчики не получают внятных объяснений, им лишь сообщают о неких проблемах с фитосанитарным контролем. Депутат подчеркнул, что подобные задержки приводят к значительным убыткам для армянских аграриев.
«Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы», — продолжил чиновник.
При этом Даниелян не уточнил, какие именно причины лежат в основе возврата фур, и не указал, связаны ли задержки с нарушениями таможенных или пограничных правил.
Напомним, утром 22 августа на сутки был приостановлен транзит газа из России в Армению через территорию Грузии. Причиной тому послужили аварийно-восстановительные работы на газопроводе Красный мост — Севкар — Берд.
