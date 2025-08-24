Ричмонд
ФК Русская община выразил соболезнования родным погибшего Ерошевича

Футбольный клуб «Русская община» выразил соболезнования родным и близким погибшего Арсения Ерошевича. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале команды, руководство подчеркнуло, что разделяет горе семьи и друзей спортсмена.

Источник: Life.ru

В заявлении указано, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в полном соответствии с законом. Также отмечается, что для членов клуба это «вопрос чести».

Напомним, футболист Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами после инцидента, произошедшего у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к жестокому избиению спортсмена. 23 августа он скончался от травм, полученных в результате нападения. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, двое из которых уже признали свою вину.