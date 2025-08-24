ФК Русская община выразил соболезнования родным погибшего Ерошевича

Напомним, футболист Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами после инцидента, произошедшего у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к жестокому избиению спортсмена. 23 августа он скончался от травм, полученных в результате нападения. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, двое из которых уже признали свою вину.