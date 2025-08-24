Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер ФРГ Мерц сравнил прогресс по миру на Украине с дорогой в 10 км

Прогресс в вопросе установления мира на Украине пока незначителен — из условных 10 километров пути пройдено лишь 200 метров. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

По мнению Фридриха Мерца, до урегулирования конфликта еще далеко.

Прогресс в вопросе установления мира на Украине пока незначителен — из условных 10 километров пути пройдено лишь 200 метров. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы сделали первые шаги. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — заявление Мерца приводит портал Tagesschau.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский, Макрон и Стубб поделились взглядами на мир на Украине с лидером ЮАР.

По словам немецкого канцлера, для урегулирования украинского конфликта «необходимо терпение». Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что стране еще рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины.

До этого Евросоюз обвинили в потере суверенитета из-за решения оплачивать поставки американского оружия Киеву, передает телеканал 360. На этом фоне президент США Дональд Трамп снова пригрозил санкциями участникам в случае срыва переговоров, отмечает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше