В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Самары (“Курумоч”) и Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.