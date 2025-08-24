Shot: В Курчатове Курской области прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал SHOT.
— Очевидцы рассказали, что было слышно около пяти-шести взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30. Предварительно, силы ПВО сбивали украинские дроны типа «Лютый», — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером 23 августа силы противовоздушной обороны сбили 57 украинских беспилотников над регионами России.
В этот же день два окна выбило при нейтрализации украинского дрона в ЖК «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. Он уточнил, что конструкции дома не пострадали.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности. Также он призвал жителей региона избегать нахождения вблизи промышленных зон и предприятий и посещения общественных мест.