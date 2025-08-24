Пожар произошел на территории Курской АЭС

Уточняется, что в городе электричество работает в штатном режиме. При этом угрозы безопасности нет. В настоящее время пожарные ликвидируют последствия происшествия.
«Возгорание, расчеты тушат. Никакой угрозы нет. Горит трансформатор на территории», — сказал руководитель пресс-службы станции Александр Прытков.
Загоревшийся блок был разгружен на 30%.
Ранее, 13 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку по территориям промзоны и объектам, прилегающим к площадке Запорожской АЭС (ЗАЭС). Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. В результате прицельных ударов беспилотниками по станции произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений.