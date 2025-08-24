В Ужгороде полицейского уволили за помощь инвалиду, пострадавшему от ТЦК

«Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь ветерану, которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК», — сказано в публикации.
Кроме того, пострадал и адвокат Белецкого — его задержали за нарушение правил воинского учёта, отменили отсрочку от службы и мобилизовали в ВСУ. В местном отделении ТЦК юрист получил перелом ребра.
Ранее сообщалось, что украинское правительство ужесточило меры, направленные на пресечение попыток незаконного выезда граждан за границу в период военного положения. Законопроект предполагает введение уголовной ответственности вместо действующей административной за незаконное пересечение границы.