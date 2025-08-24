ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС

Около Курской АЭС средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник.
При падении аппарат взорвался, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции.
Возникшее возгорание быстро ликвидировали, после чего мощность третьего энергоблока снизили наполовину. Четвёртый блок в это время находился на плановом ремонте, а первый и второй оставались в работе без генерации.
Пострадавших в результате инцидента нет, уровень радиационного фона на территории станции и вблизи неё остаётся в пределах естественных показателей.
Между тем в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») временно приостановлен приём и вылет воздушных судов.