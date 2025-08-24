Ричмонд
Рядом с Курской АЭС был сбит украинский БПЛА

В ночь на 24 августа в окрестностях Курской АЭС уничтожили украинский беспилотник. Обломки дрона при падении повредили трансформатор. Произошел пожар, рассказала пресс-служба станции.

При падении дрон сдетонировал.

В ночь на 24 августа в окрестностях Курской АЭС уничтожили украинский беспилотник. Обломки дрона при падении повредили трансформатор. Произошел пожар, рассказала пресс-служба станции.

«При падении БПЛА сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате блок № 3 был разгружен на 50%», — указано в telegram-канале АЭС.

Пострадавших нет. Радиационный фон на прилегающей территории не изменялся. О том, где еще были ликвидированы беспилотники врага — узнаете из трансляции URA.RU.

