ПВО сбила беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор

В настоящее время на Курской АЭС в рабочем режиме находится третий энергоблок. Четвертый энергоблок находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки работают в режиме без генерации энергии. Радиационный фон на промплощадке станции и прилегающей территории остаётся в пределах естественных природных значений и не подвергался изменениям.