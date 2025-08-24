ПВО сбила беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор

Силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе Курской атомной электростанции, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд. Об этом сообщила пресс-служба Курской АЭС.
В сообщении говорится, что 24 августа в 00:26 по московскому времени вблизи Курской АЭС средствами ПВО был перехвачен боевой беспилотник ВСУ. При падении аппарат произошла детонация, в результате которой был поврежден трансформатор собственных нужд, указывается в сообщении пресс-службы в Telegram.
На станции уточнили, что локальное возгорание было оперативно ликвидировано. В результате инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%. Пострадавших среди персонала и населения нет.
В настоящее время на Курской АЭС в рабочем режиме находится третий энергоблок. Четвертый энергоблок находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки работают в режиме без генерации энергии. Радиационный фон на промплощадке станции и прилегающей территории остаётся в пределах естественных природных значений и не подвергался изменениям.
Ранее сообщалось о возгорании в трансформаторном блоке на территории АЭС, не связанном с работой энергоблоков. Энергоснабжение города осуществляется в штатном режиме, угрозы безопасности нет.
13 августа Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по промзоне и объектам, прилегающим к Запорожской АЭС. В результате точечных ударов беспилотников возникло возгорание в районе гидротехнических сооружений. Пострадавших и повреждений основной инфраструктуры зафиксировано не было.
