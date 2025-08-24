Сбитый у Курской АЭС украинский дрон повредил трансформатор

А ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что часть энергии с Курской АЭС будет направлена на развитие новых промышленных мощностей области. Отмечается, что в течение последних десяти лет рост потребления электроэнергии в стране составлял примерно 1,3% в год, а в 2024 году прирост увеличился до 3%, что более чем в два раза превышает прежние показатели.