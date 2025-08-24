Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пулково снова приостановил полеты

Петербургский аэропорт Пулково ввел ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Днем 23 августа в Пулково ввели ограничения на полеты. Они действовали более шести с половиной часов (с 14:29 мск по 21:06 мск). В 20:51 мск в телеграм-канале аэропорта появилось сообщение о подготовке к вылету трех рейсов: двух — в Новосибирск и одного — в Калининград.

Из-за принятых мер более 50 рейсов задержали, еще свыше 30 ушли на запасные аэродромы.

В 21:41 первый после снятия ограничений самолет рейса DP 589 вылетел в Калининград из Пулково.