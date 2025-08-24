Аэропорт Пулково снова приостановил полеты

Днем 23 августа в Пулково ввели ограничения на полеты. Они действовали более шести с половиной часов (с 14:29 мск по 21:06 мск). В 20:51 мск в телеграм-канале аэропорта появилось сообщение о подготовке к вылету трех рейсов: двух — в Новосибирск и одного — в Калининград.