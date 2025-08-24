Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар

Средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской АЭС. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Telegram-канале станции.
— В 0:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС силы ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. При падении дрон сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд, — сказано в публикации.
Уточняется, что локальное возгорание потушили пожарные расчеты. В результате чего блок N 3 был разгружен на 50 процентов. Никто не пострадал.
Серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил ранее Telegram-канал Shot.
Вечером 23 августа силы противовоздушной обороны сбили 57 украинских беспилотников над регионами России.
В этот же день два окна выбило при нейтрализации украинского дрона в ЖК «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. Он уточнил, что конструкции дома не пострадали.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности.