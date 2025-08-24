Шведский пункт НАТО на Балтике был обесточен несколько часов

Готланд был практически полностью демилитаризирован после холодной войны и в последние годы служил туристическим целям, но в 2015 году правительство обновило оборонную политику, придав острову статус стратегически важного района. В 2017 году в районе Готланда прошли учения Aurorа, которые стали крупнейшими за 20 лет, а с 2018 года на нем вновь разместился так называемый Готландский полк ВС Швеции. С тех пор власти страны продолжают укреплять оборону острова.