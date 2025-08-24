Ричмонд
Шведский пункт НАТО на Балтике был обесточен несколько часов

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Масштабное отключение электроэнергии произошло на шведском острове Готланд, который является важных пунктом для развертывания военно-морских сил НАТО, из-за повреждения кабеля. Об этом сообщила шведская энергетическая компания Geab.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«На всей территории Готланда произошло отключение электроэнергии. Поиск и устранение неисправностей продолжается», — говорится в сообщении.

Компания уведомила об отключении электричества 23 августа вечером, а через несколько часов проинформировала о восстановлении подачи электроэнергии.

Как пишет журнал Horisont Magasin, отключения привели к перебоям водоснабжения на всем острове. Власти Готланда призвали жителей экономнее расходовать питьевую воду из-за потенциального дефицита.

Готланд был практически полностью демилитаризирован после холодной войны и в последние годы служил туристическим целям, но в 2015 году правительство обновило оборонную политику, придав острову статус стратегически важного района. В 2017 году в районе Готланда прошли учения Aurorа, которые стали крупнейшими за 20 лет, а с 2018 года на нем вновь разместился так называемый Готландский полк ВС Швеции. С тех пор власти страны продолжают укреплять оборону острова.

