Шведский пункт НАТО на Балтике был обесточен из-за повреждения кабеля

Остров Готланд в Швеции, на котором находиться база НАТО, был обесточен. По предварительным данным, причиной стало повреждение кабеля.

Электричество отключили на острове Готланд, там находится база НАТО.

«Произошло отключение электроэнергии по всему Готланду. Ведутся работы по устранению неполадок», — передали представители энергосети.

К 01:57 по местному времени энергоснабжение восстановили в северных районах главного города острова Висбю. По предварительным данным, отключения электричества произошло из-за повреждения кабеля.

