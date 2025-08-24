Ричмонд
ФССП подала иск к Ходорковскому* из-за долгов на 17,4 миллиарда рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратилась в суд с иском к бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* из-за неуплаты налогов на сумму 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

Иск зарегистрирован в Мещанском районном суде 22 августа. Документ был подан отделом по исполнению особо важных исполнительных производств.

Помимо Ходорковского*, ответчиками по делу выступают Платон Лебедев и Владимир Дубов, сказано в статье.

Бутырский суд Москвы по иску новой владелицы квартиры, которая до этого принадлежала родственникам Михаила Ходорковского* 17 февраля лишил его детей и жену права пользоваться жилплощадью и снял их регистрацию в ней. В документе не уточнили, о какой квартире идет речь. 18 сентября прошлого года Инна Ходорковская продала ее истцу Ирине Левиной, но осталась прописанной в ней вместе со своими детьми.

17 января Ирина Левина решила через суд выселить супругу и трех детей Ходорковского* из квартиры, где они были официально прописаны. Она мотивировала свое обращение тем, что они не проживают в ней уже длительное время, там нет их личных вещей и никто не платит по счетам за коммунальные услуги.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.