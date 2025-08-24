ФССП подала иск к Ходорковскому* из-за долгов на 17,4 миллиарда рублей

17 января Ирина Левина решила через суд выселить супругу и трех детей Ходорковского* из квартиры, где они были официально прописаны. Она мотивировала свое обращение тем, что они не проживают в ней уже длительное время, там нет их личных вещей и никто не платит по счетам за коммунальные услуги.