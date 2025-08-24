Альпинистка Наговицына заплатила за смертельный тур на пик Победы ₽ 150000

Российская альпинистка Наталья Наговицына заплатила за восхождение на пик Победы 1800 долларов (около 150 тысяч рублей). Об этом aif.ru рассказала Елена Калашникова, директор компании, которая организовала восхождение.
«Наталья приобрела пакет за 1800 долларов. Пик Победы — это чисто спортивная гора, туда ходят только спортивные группы с высокой подготовкой. Наталья шла без гида, с напарниками», — объяснила Калашникова.
Директор компании, организовавшей восхождение, подчеркнула, что пик Победы является одной из сложнейших для восхождения гор.
«До 2005 года количество погибших на этой горе было больше, чем количество взошедших. У пика был отрицательный баланс. Сейчас на Победу заходят максимально 20 человек в год. И трагедии случаются ежегодно», — добавила она.
12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына во время спуска с пика Победы упала и сломала ногу. По словам инструктора по выживанию в экстремальных условиях Дмитрия Алешкина, у получившей травму россиянки не было шансов.