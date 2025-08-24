Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Курилах пропала группа туристов из десяти человек

Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из 10 человек. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин.

Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из 10 человек. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин.

— Группа туристов из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом было сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Данная ситуация находится на моем личном контроле, — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что в поисках туристов задействовано шесть человек.

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, которая погибла на пике Победы, останется в горах Киргизии как минимум до весны. Специалисты сообщили, что сезон восхождений в этом году закончен и поиски ее палатки начнутся не ранее 2026 года.

Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.