На Курилах пропала группа туристов из десяти человек

Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из 10 человек. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин.
— Группа туристов из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом было сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Данная ситуация находится на моем личном контроле, — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в поисках туристов задействовано шесть человек.
Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, которая погибла на пике Победы, останется в горах Киргизии как минимум до весны. Специалисты сообщили, что сезон восхождений в этом году закончен и поиски ее палатки начнутся не ранее 2026 года.
Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.