На Курилах пропала группа туристов из десяти человек

Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.