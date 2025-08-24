На Курилах пропали туристы

На Курилах начали поисковую операцию из-за пропажи 10 туристов, заявил Истомин.
В Сахалинской области в районе вулкана Баранского пропала связь с туристической группой из 10 человек. В настоящее время в поисках задействовано шесть человек, глава Курильского муниципального округа Константин Истомин сообщил, что взял ситуацию на личный контроль.
«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС», — передает Истомин в telegram-канале.
Отмечается, что для поиска пропавших привлечены сотрудники спасательных служб, представители ОМВД и представитель администрации округа. Ход операции, по словам Константина Истомина, находится под его личным контролем.
