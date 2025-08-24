Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Пять взрывов прозвучало в Сызрани Самарской области

Минимум пять взрывов прогремело в Сызрани Самарской области. Очевидцы утверждают, что силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Минимум пять взрывов прогремело в Сызрани Самарской области. Очевидцы утверждают, что силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно сначала три взрыва в 4:20, потом еще два в 4:40. В небе звучат звуки двигателей и слышны взрывы, от которых «сработала сигналка у автомобилей и тряслись стены». По предварительным данным, средства ПВО сбивают БПЛА на юге города, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

В эту же ночь средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской АЭС. При падении дрон сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.

Серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил ранее Telegram-канал Shot.

Вечером 23 августа силы противовоздушной обороны сбили 57 украинских беспилотников над регионами России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше