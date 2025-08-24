Shot: Пять взрывов прозвучало в Сызрани Самарской области

Минимум пять взрывов прогремело в Сызрани Самарской области. Очевидцы утверждают, что силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно сначала три взрыва в 4:20, потом еще два в 4:40. В небе звучат звуки двигателей и слышны взрывы, от которых «сработала сигналка у автомобилей и тряслись стены». По предварительным данным, средства ПВО сбивают БПЛА на юге города, — сказано в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской АЭС. При падении дрон сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.
Серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил ранее Telegram-канал Shot.
Вечером 23 августа силы противовоздушной обороны сбили 57 украинских беспилотников над регионами России.