Блогеру Арсену Маркаряну грозит до пяти лет колонии

Блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, грозит до пяти лет лишения свободы.
Следственный комитет предъявил ему обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ или интернет-ресурсов.
Согласно закону, это может быть принудительная работа на срок до пяти лет, штраф от 2 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.
Маркарян был задержан 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. По данным ГУ МВД Москвы, он прятался в багажнике, когда его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Блогера доставили в Следственный комитет для допроса, где ему предъявили обвинения; Маркарян свою вину не признал. Следствие утверждает, что не позднее 18 августа 2025 года Маркарян снял несколько видео, унижающих достоинство русских по национальному признаку, и опубликовал их в одном из мессенджеров.
25 августа следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.