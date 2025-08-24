Блогеру Арсену Маркаряну грозит до пяти лет колонии

Маркарян был задержан 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. По данным ГУ МВД Москвы, он прятался в багажнике, когда его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Блогера доставили в Следственный комитет для допроса, где ему предъявили обвинения; Маркарян свою вину не признал. Следствие утверждает, что не позднее 18 августа 2025 года Маркарян снял несколько видео, унижающих достоинство русских по национальному признаку, и опубликовал их в одном из мессенджеров.