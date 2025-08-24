Аэропорт Пулково снова приостановил приём и выпуск самолётов

В результате вчерашних ограничений в аэропорту Пулково были задержаны и отменены свыше 100 рейсов. Пассажирам пришлось дожидаться посадки в аэропорту. Авиакомпании обеспечили их водой, а администрация воздушной гавани предоставила раскладные стулья. Позднее авиакомпании «Победа» и «Россия» сообщили о корректировке расписания рейсов на фоне ограничений в аэропортах страны.