На Камчатке за сутки произошло 20 афтершоков

В ведомстве также предупредили о сохраняющейся вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана, при котором высота пепловых выбросов может достигать 12 километров.
«Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов», — уточнили в МЧС.
Сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. В министерстве настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и не приближаться к действующим вулканам.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали в проливе Дрейка. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 957 километров к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, где проживают 117 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.