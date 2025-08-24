На Камчатке за сутки произошло 20 афтершоков

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали в проливе Дрейка. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 957 километров к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, где проживают 117 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.