Один человек пострадал в аварии с такси на 87-м километре МКАД

В результате ДТП с участием такси на 87-м километре МКАД в столице пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил источник «Известий».
— Пассажира такси увезли на скорой помощи, о его состоянии пока ничего неизвестно, — рассказал он.
На опубликованных кадрах с места аварии заметно, что передняя часть машины подверглась значительной деформации, сказано в статье.
22 августа автомобиль, ехавший по внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве, врезался в препятствие. В результате столкновения машина перевернулась. На этом участке дороги в результате происшествия было затруднено движение — образовалась пробка протяженностью 1,5 километра.
В начале августа на Вильнюсской улице около дома № 5 столкнулись две машины. От произошедшего удара один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, эта авария унесла жизнь одного человека.