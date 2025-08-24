Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане и Северной Осетии угроза БПЛА, возможны сбои интернета

В Северной Осетии введен режим угрозы атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Аналогичный режим введен и в Дагестане. По данным администрации и ведомств республики, возможны перебои в работе мобильного интернета.

В двух республиках объявили режим беспилотной опасности.

В Северной Осетии введен режим угрозы атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Аналогичный режим введен и в Дагестане. По данным администрации и ведомств республики, возможны перебои в работе мобильного интернета.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Россию дронами: аэропорты приостановили работу.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — говорится в заявлении Меняйло. Он добавил, что жителям не следует реагировать на провокации, а доверять только официальной информации властей по ситуации.

Также и в МЧС Дагестана сообщили, что в республике с 05:00 по местному времени объявлена угроза атаки дронов. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и выбирать комнаты без окон и с капитальными стенами, а также не приближаться к окнам. Если же в момент объявления угрозы человек оказался на улице или в транспорте, то необходимо немедленно проследовать в ближайшее укрытие, говорится в telegram-канале администрации города Махачкалы.

В ночь на 24 августа в петербургском аэропорту «Пулково» из-за аналогичного режима более шести часов действовали ограничения на прем и вылет самолетов. Так, 59 рейсов было задержано и 20 отменено, передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше