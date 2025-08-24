В Дагестане и Северной Осетии угроза БПЛА, возможны сбои интернета

Также и в МЧС Дагестана сообщили, что в республике с 05:00 по местному времени объявлена угроза атаки дронов. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и выбирать комнаты без окон и с капитальными стенами, а также не приближаться к окнам. Если же в момент объявления угрозы человек оказался на улице или в транспорте, то необходимо немедленно проследовать в ближайшее укрытие, говорится в telegram-канале администрации города Махачкалы.