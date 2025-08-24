Ричмонд
В районе вулкана Баранского на Курилах пропала группа из десяти туристов

На острове Итуруп в Сахалинской области начались поиски туристов возле вулкана Баранского. Согласно данным администрации Курильского района, десять человек из группы не вышли на связь.

Источник: Life.ru

Мэр Константин Истомин сообщил в Telegram-канале, что сигнал о пропаже поступил на пульт ЕДДС. Для поисковой операции привлечены спасатели, полицейские и представитель районной администрации. Глава округа отметил, что лично контролирует ход работ.

А ранее инструктор-спасатель рассказал Life.ru, что нужно знать перед восхождением на вершину. По словам специалиста, походы в высокогорье сопряжены с серьёзными опасностями: внезапными изменениями погоды, лавинами и плохой видимостью. Чтобы минимизировать риск несчастных случаев, необходимо тщательно планировать маршрут и взять гида.