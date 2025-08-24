В районе вулкана Баранского на Курилах пропала группа из десяти туристов

А ранее инструктор-спасатель рассказал Life.ru, что нужно знать перед восхождением на вершину. По словам специалиста, походы в высокогорье сопряжены с серьёзными опасностями: внезапными изменениями погоды, лавинами и плохой видимостью. Чтобы минимизировать риск несчастных случаев, необходимо тщательно планировать маршрут и взять гида.