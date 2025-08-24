Российские ПВО сбили украинский беспилотник около Курской АЭС

Украинский беспилотник сбит в ночь на воскресенье 24 августа около Курской АЭС. Речь идёт о боевом БПЛА, информирует пресс-служба станции. Это произошло в 00.26 по московскому времени.
«При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», — сообщили на станции, уточнив, что люди при инциденте не пострадали. Также сообщается что радиационный фон как на самой станции, так и на прилегающей территории не изменился.
Накануне сообщалось, что российские силы ПВО предотвратили атаку 57 украинских беспилотников на ряд регионов РФ вечером в субботу 23 августа.
Тем временем компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания прилетов и вылетов авиарейсов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых российских аэропортах.
Накануне сообщалось, что два окна разбиты при нейтрализации дрона ВСУ в Красносельском районе Петербурга. Люди при этом не пострадали.