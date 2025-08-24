Ричмонд
Врач Кондрахин назвал смертельные факторы в истории альпинистки Наговицыной

Альпинистка сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа и до сих пор находится на горе.

Источник: Аргументы и факты

В драматичной истории российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая с 12 августа остается на пике Победы, оказалось сразу несколько смертельных факторов. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Это и температурные изменения окружающей среды, и травма, которая вызвала кровотечение, и нехватка кислорода. Для организма это слишком большая нагрузка, он просто не выдержит. С каждым часом вероятность остаться живой у нее снижается просто катастрофически», — объяснил он.

По словам эксперта, если альпинистка Наговицына была хорошо подготовлена, ее укутали перед тем, как оставить на пике, то ее шансы на выживание сохранялись в течение недели.

Ранее организатор восхождения на пик Победы рассказала, что россиянка осуществляла подъем без гида, в группе с тремя альпинистами.