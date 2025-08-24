Врач Кондрахин назвал смертельные факторы в истории альпинистки Наговицыной

«Это и температурные изменения окружающей среды, и травма, которая вызвала кровотечение, и нехватка кислорода. Для организма это слишком большая нагрузка, он просто не выдержит. С каждым часом вероятность остаться живой у нее снижается просто катастрофически», — объяснил он.