Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Камчатки

По данным ведомства, подземный толчок произошёл 23 августа 2025 года в 21:29:29 по UTC (00:29 воскресенья по московскому времени). Эпицентр находился на расстоянии 197 километров от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 49,6 километра.