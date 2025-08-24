Опытный альпинист указал на роковые обстоятельства с застрявшей на горе Наговицыной

Спустя 12 дней после получения травмы, знакомые Натальи подчеркнули необходимость расследования действий ее напарника по восхождению. Именно он, по их словам, мог оставить пострадавшую на горе без поддержки. Напарник, как ранее сообщалось, спустился в лагерь для организации спасательной операции. Николай Захаров пояснил, что в сложившихся обстоятельствах у напарника не было реальной возможности самостоятельно спасти альпинистку. Попытка вместе добраться до лагеря, по мнению эксперта, была бы невозможна.