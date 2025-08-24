Ричмонд
Утром в семи регионах России объявили опасность БПЛА

Утром 24 августа режим опасности атаки БПЛА ввели в семи российских регионах.

В Тверской области на фоне введения режима беспилотной опасности были уничтожены два дрона ВСУ. В результате этого никто не пострадал, разрушения на земле также не зафиксированы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Кроме того, аналогичный режим введен еще в шести российских регионах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Россию дронами: аэропорты приостановили работу.

«Два беспилотника сбиты в Тверской области», — заявил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул69».

Также в Северной Осетии и Дагестане введен режим угрозы атак беспилотников. Осетинский глава Сергей Меняйло и администрация города Махачкалы сообщили, что в республиках возможны перебои в работе мобильного интернета.

Угроза атаки дронов объявлена также в Оренбургской и Ленинградской областях. Врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев заявил, что по дальнейшим событиям жителям отслеживать информацию от правительства региона. В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков на фоне угрозы ударов привел для жителей список того, как следует действовать, если они стали свидетелями падения БПЛА.

В Пензенской области при этом отменили ранее введенный режим, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. По данным Минобороны РФ, за вечер 23 августа над российской территорией сбито 57 БПЛА, передает Общественная Служба Новостей.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
