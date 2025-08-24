Утром в семи регионах России объявили опасность БПЛА

Утром 24 августа режим опасности атаки БПЛА ввели в семи российских регионах.
В Тверской области на фоне введения режима беспилотной опасности были уничтожены два дрона ВСУ. В результате этого никто не пострадал, разрушения на земле также не зафиксированы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Кроме того, аналогичный режим введен еще в шести российских регионах.
«Два беспилотника сбиты в Тверской области», — заявил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул69».
Также в Северной Осетии и Дагестане введен режим угрозы атак беспилотников. Осетинский глава Сергей Меняйло и администрация города Махачкалы сообщили, что в республиках возможны перебои в работе мобильного интернета.
Угроза атаки дронов объявлена также в Оренбургской и Ленинградской областях. Врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев заявил, что по дальнейшим событиям жителям отслеживать информацию от правительства региона. В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков на фоне угрозы ударов привел для жителей список того, как следует действовать, если они стали свидетелями падения БПЛА.
В Пензенской области при этом отменили ранее введенный режим, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. По данным Минобороны РФ, за вечер 23 августа над российской территорией сбито 57 БПЛА, передает Общественная Служба Новостей.