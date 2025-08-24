МВД напомнило, как распознать террориста

МВД также рекомендовало остерегаться людей с большими сумками и чемоданами, «особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой ноши, например, в кинотеатре». Кроме того, как пишет ведомство, признаком возможного террориста может быть нервозное поведение и испуганный вид.