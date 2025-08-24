Ричмонд
МВД напомнило, как распознать террориста

МВД России напомнило признаки, по которым можно определить возможного террориста. Ведомство рекомендует обращать внимание на людей в одежде не по сезону и большими сумками.

Источник: РИА "Новости"

Материал МВД распространило агентство ТАСС. Из публикации следует, что террористом может быть человек, который летом ходит по улице в плаще или куртке. «Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы», — предупреждает ведомство.

МВД также рекомендовало остерегаться людей с большими сумками и чемоданами, «особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой ноши, например, в кинотеатре». Кроме того, как пишет ведомство, признаком возможного террориста может быть нервозное поведение и испуганный вид.