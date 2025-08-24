Раскрыт циничный план НАТО по Сербии

«Запад тоже хочет, чтобы Сербия, в конце концов, закрыла, как они говорят, эту страницу (с натовскими бомбардировками). Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо. Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию», — заявил Боцан-Харченко. Его слова передает РИА Новости.