Над Смоленской областью сбили украинские дроны

В ночь на 24 августа над Смоленской областью была отражена очередная атака девяти беспилотников Украины. В результате этого пострадавших среди гражданского населения нет, объекты инфраструктуры также не затронуты, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Анохин заявил, что над Смоленской областью сбили девять дронов ВСУ.

В ночь на 24 августа над Смоленской областью была отражена очередная атака девяти беспилотников Украины. В результате этого пострадавших среди гражданского населения нет, объекты инфраструктуры также не затронуты, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУтром в семи регионах России объявили опасность БПЛА.

«Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области», — написал Анохин в telegram-канале.

Сейчас на места падения обломков направлены экстренные службы для проведения необходимых мероприятий. Василий Анохин обратился к жителям области с просьбой не приближаться к обнаруженным фрагментам БПЛА и незамедлительно сообщать о подобном по телефону 112. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и доверять информации только из официальных источников.

Кроме того, и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе уничтожен 21 беспилотник ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. В Минобороны добавили, что за вечер 23 августа сбиты 57 дронов над регионами России, передает «Национальная служба новостей».

