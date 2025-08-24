Над Смоленской областью сбили украинские дроны

Анохин заявил, что над Смоленской областью сбили девять дронов ВСУ.
В ночь на 24 августа над Смоленской областью была отражена очередная атака девяти беспилотников Украины. В результате этого пострадавших среди гражданского населения нет, объекты инфраструктуры также не затронуты, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области», — написал Анохин в telegram-канале.
Сейчас на места падения обломков направлены экстренные службы для проведения необходимых мероприятий. Василий Анохин обратился к жителям области с просьбой не приближаться к обнаруженным фрагментам БПЛА и незамедлительно сообщать о подобном по телефону 112. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и доверять информации только из официальных источников.
Кроме того, и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе уничтожен 21 беспилотник ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. В Минобороны добавили, что за вечер 23 августа сбиты 57 дронов над регионами России, передает «Национальная служба новостей».