Восстановлена полная картина ЧП с альпинисткой Наговициной на пике Победы

«Во-первых, это сложная гора. Во-вторых, спасателями, которые пробовали помочь, были такие же клиенты. Погибший на горе итальянский альпинист не был профессиональным спасателем. Ребята, которые на вертолете летели, тоже были простыми альпинистами, пусть более опытными, но не специалистами, которые знают, как проводить спасработы», — поделился мнением он.