Восстановлена полная картина ЧП с альпинисткой Наговициной на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина остается на пике Победы уже почти две недели. Полную картину случившегося с россиянкой в горах Киргизии восстановили в разговоре с aif.ru эксперты.
Отправилась на восхождение без гида.
Наталья Наговицина поднималась на пик Победы без гида. С ней шли еще трое альпинистов, рассказала aif.ru директор компании, которая организовала восхождение. Она отметила, что россинка заплатила пакет услуг туркомпании 1800 долларов (порядка 150 тысяч рублей).
«На Победу ходят только спортивные группы с высоким уровнем подготовки. Наталья шла без гида, это было ее решение. У нее был напарник, Роман Мокринский, с которым они совершали восхождение», — отметила она.
Вместе с Наговициной и Мокринским шли еще двое альпинистов — Гюнтер из Германии и Лука из Италии.
«Они познакомились, наверное, в базовом лагере и объединились. Вместе дошли до высоты 6900. Роман с Натальей пошли вперед, а Гюнтер с Лукой решили переждать в пещере день, может быть, кто-то из них почувствовал себя плохо или решили отдохнуть», — отметила она.
Наговицина и Мокринский 12 августа поднялись на вершину пика и начали спуск, во время которого альпинистка упала и сломала ногу.
«Это было уже вечером. Роман оставил ее в безветренном месте и пошел вниз за помощью», — рассказала Калашникова.
Первые жертвы спасательной операции.
По словам Калашниковой, утром 13 августа Лука и Гюнтер начали подъем к Наталье. Они достигли места, где она находилась, в обед, принесли ей палатку, спальный мешок, горелку, и еду. Альпинисты помогли россиянке разместиться в палатке и провели с россиянкой ночь, утром начали спуск к спасотряду.
«Вечером они дошли до пещеры-укрытия на отметке 6900, где застряли из-за непогоды. 15 августа Лука и Гюнтер начали спуск, где-то в три часа дня Лука почувствовал себя плохо. У него начался один отек мозга и через несколько часов он скончался», — отметила собеседница издания.
Неудачей закончился вылет вертолета со спасотрядом, который должен был помочь альпинистам. Он совершил жесткую посадку на высоте 4500, пострадали двое спасателей и двое пилотов, их эвакуировали в больницу. Однако спасателям удалось эвакуировать Гюнтера и Мокринского, которые были истощены и ждали помощи.
Третий спасотряд, как рассказала Калашникова, начал движение наверх 19 августа.
«Один из спасателей сообщил о проблемах со спиной, он не мог двигаться дальше. В связи с этим и начавшей непогодой было принято решение вернуть спасотряд. Спасательная операция временно приостановлена, решение о ее прекращении или продолжении примут 25 августа», — добавила она.
В разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев объяснил, что итальянский альпинист Лука Синигалья, погибший при попытке спасти Наговицыну, не был профессиональным спасателем.
«Во-первых, это сложная гора. Во-вторых, спасателями, которые пробовали помочь, были такие же клиенты. Погибший на горе итальянский альпинист не был профессиональным спасателем. Ребята, которые на вертолете летели, тоже были простыми альпинистами, пусть более опытными, но не специалистами, которые знают, как проводить спасработы», — поделился мнением он.
Был ли шанс у Наговициной?
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru указал на несколько смертельных факторов в драматичной истории российской альпинистки Натальи Наговициной.
«Это и температурные изменения окружающей среды, и травма, которая вызвала кровотечение, и нехватка кислорода. Для организма это слишком большая нагрузка, он просто не выдержит. С каждым часом вероятность остаться живой у нее снижается просто катастрофически», — объяснил он.
По словам врача, у альпинистки в запасе было не больше семи дней.
«Теоретически, если она хорошо подготовлена, одета, укутана, то у нее шансы выжить в течение недели могут быть сохранены за счет внутренних резервов организма. Дальше она просто теряет живучесть, потому что должны быть питание, вода, нормальная температура», — объяснил эксперт.
Инструктор по выживанию по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин однозначно заявил, что подъем на пик Победы стал билетом в один конец для Наговициной.
«Это многодневный подъем, люди идут со снаряжением, рюкзак весит порядка 15 кг. По сути, это билет в один конец. Если что-то случилось с человеком, то он остается там», — сказал он.
В свою очередь, спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru отметил, что однозначно говорить о том, что альпинистка погибла, нельзя.
«Пока не придут к телу, не прощупают пульс, надежда остается. Человек с волей к жизни способен на многое. Пока спасатели не доберутся до нее и не подтвердят, надежда есть», — объяснил он.