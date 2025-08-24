Ричмонд
Польский наемник вступил в ВСУ из-за любви к украинке

Поляк Кшиштоф Флачек, в прошлом служивший наемником в рядах ВСУ, а затем перешедший на сторону России, сообщил, что добровольно отправился на фронт. Он влюбился украинку и таким образом хотел стать для нее героем.

Кшиштоф Флачек завил, что решение пойти в ряды армии Украины было не мудрым.

«Я пошел добровольною, захотел вступит в иностранный легион, и нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем», — заявил Флачек для РИА Новости. Он добавил, что подобное решение было не «очень мудрым».

Ранее боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Лютик» сообщил, что еще один польский наемник перешел из украинской армии на сторону РФ. ОН вступил в добровольческий батальон имени Кривоноса. Отмечается, что подразделение состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения.