Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоквартирный дом поврежден в Брянске в результате атаки БПЛА

Несколько квартир многоэтажного дома в Советском районе Брянска получили повреждение фасада и остекления в результате беспилотной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба», — отметил он.

Уточняется, что пострадавших в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет.

Ранее в этот день два человека пострадали в результате удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области. Кроме того, в одном из сел Шебекинского округа в двух частных домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. В самом городе Шебекино дрон сдетонировал на близком расстоянии от автомобиля, в результате чего машина была посечена осколками.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше