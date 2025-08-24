Многоквартирный дом поврежден в Брянске в результате атаки БПЛА

«На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба», — отметил он.
Уточняется, что пострадавших в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет.
Ранее в этот день два человека пострадали в результате удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области. Кроме того, в одном из сел Шебекинского округа в двух частных домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. В самом городе Шебекино дрон сдетонировал на близком расстоянии от автомобиля, в результате чего машина была посечена осколками.