Многоквартирный дом поврежден в Брянске в результате атаки БПЛА

Ранее в этот день два человека пострадали в результате удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области. Кроме того, в одном из сел Шебекинского округа в двух частных домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. В самом городе Шебекино дрон сдетонировал на близком расстоянии от автомобиля, в результате чего машина была посечена осколками.